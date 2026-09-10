Horror-Ehemann legte vor Schwester Geständnis ab

Wie berichtet, wurde der Oberösterreicher (51) nach dem Tod seiner Frau nicht gleich festgenommen. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, dass es sich – die Staatsanwaltschaft nennt den Fall „Pelicot 2.0“ – um eine regelrechte Vergewaltigungsserie gehandelt hatte. Der Ehemann, Lkw-Fahrer, soll die 39-Jährige mit Unmengen an Alkohol abgefüllt, sie damit betäubt und dann verkauft haben. „Fremde Männer sind bei dem Paar ständig ein und aus gegangen“, gibt die jüngste der fünf Geschwister zu Protokoll. „Er hat mir auf seinem Handy anzügliche Fotos von ... gezeigt und zu mir gesagt, dass die ... 500 Euro pro Fi... einbringen würde. Damit würden sie ihr gemeinsames Leben finanzieren. Ob ... das freiwillig gemacht hat, kann ich nicht sagen.“