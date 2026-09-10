Michael J. Fox: „Ich finde ein Heilmittel!“

Der Star bringt seine Erfahrungen ein

Gegenüber „People‘“ sprach der Schauspieler darüber, wie sich seine Erkrankung über die Jahre verändert hat. „Natürlich sind die Dinge im Laufe der Jahre schwieriger geworden“, sagte er. Gleichzeitig empfinde er es als Privileg, seine Zeit und Energie dafür einsetzen zu können, die Forschung voranzubringen. Fox wurde mit der Gründung seiner Stiftung zu einem der bekanntesten öffentlichen Gesichter der Parkinson-Erkrankung. Seine eigenen Erfahrungen helfen ihm dabei, die Bedürfnisse von Betroffenen einzuschätzen. „Ich kenne die Probleme, und ich teile das Gefühl der Dringlichkeit meiner Gemeinschaft“, erklärte er.