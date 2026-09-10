Bachler soll Steirer-Team zum „Aufstieg“ fahren

Mit den „vereinten Kräften des Kernöls“ will sich der steirische Rennstall von Dominik Olbert für die höchste Klasse der inoffiziellen GT-Weltmeisterschaft GTWC oder sogar die DTM empfehlen. Dabei soll nun Landsmann Klaus Bachler helfen.
Ein steirisches „Dream-Team“ hat sich für das kommende Rennen der GT World Challenge (GTWC) im holländischen Zandvoort (19./20. September) gefunden! Motorsport-Ass Klaus Bachler wird die beiden Rennen für den Razoon-Rennstall von Dominik Olbert bestreiten. Gemeinsam mit dem dänischen Talent Simon Birch tritt die „Steirer-Kombo“ damit in einem Porsche in der höchsten Kategorie (Pro) der inoffiziellen GT-WM an.
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