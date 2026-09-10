Eine 9/11-Gedenkstätte, aber mit Guinness vom Fass

Im Schatten des Ortes, an dem sich einst die Twin Towers in den Himmel reckten, steht O‘Hara's Pub. Ein gemütliches Nachbarschafts-Tschecherl mit viel Echtholz, herben Charme und einer imponierenden Auswahl an hopfenhaltigen Kaltgetränken. Vor dem 11. September 2001 stillten hier in erster Linie Angestellte aus den Büros des World Trade Centers sowie Feuerwehrleute der direkt nebenan gelegenen Wache ihren Durst. Heute, 25 Jahre später, ist O‘Hara's ein zentraler Ort des Erinnerns und der Würdigung. Eine Gedenkstätte, aber mit Guinness vom Fass.