Eine 9/11-Gedenkstätte, aber mit Guinness vom Fass

9/11-Serie: Nur einen Häuserblock von Ground Zero in Manhattan entfernt, dient O’Hara’s Pub als Denkmal für die Einsatzkräfte des 11. September. Es ist ein Ort der stillen Einkehr, um auf die Helden von damals anzustoßen.
Im Schatten des Ortes, an dem sich einst die Twin Towers in den Himmel reckten, steht O‘Hara's Pub. Ein gemütliches Nachbarschafts-Tschecherl mit viel Echtholz, herben Charme und einer imponierenden Auswahl an hopfenhaltigen Kaltgetränken. Vor dem 11. September 2001 stillten hier in erster Linie Angestellte aus den Büros des World Trade Centers sowie Feuerwehrleute der direkt nebenan gelegenen Wache ihren Durst. Heute, 25 Jahre später, ist O‘Hara's ein zentraler Ort des Erinnerns und der Würdigung. Eine Gedenkstätte, aber mit Guinness vom Fass.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.