„Zahlungen vom Land sind zu spät eingetroffen“

Wann kommt das Geld?

Mit der Einführung des neuen Pflegemodells habe sich auch die Abrechnungssystematik geändert. „Neu war dann: In welcher Höhe wird tatsächlich bezahlt? Und vor allem, wie lang dauert es?“ Der Insolvenzantrag habe schließlich erfolgen müssen, „weil Zahlungen des Landes nicht rechtzeitig eingetroffen sind“. Und was den Verkauf betrifft? „Da ist der Steuerberater Ansprechpartner.“