Schweiz will Zivilstand „geschieden“ streichen

Parlament entscheidet

Die Landesregierung unter Justizminister Beat Jans hat sich am Donnerstag dafür ausgesprochen, den Vorstoß zur Annahme zu empfehlen, welcher breite Unterstützung aus anderen Lagern erfährt. Nach der Unterstützung durch den Bundesrat muss nun das Parlament über die Gesetzesanpassung entscheiden.