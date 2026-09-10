Quereinsteigerin schafft gleich den Sprung zur WM

Der bemerkenswerte Aufstieg von Ex-Schwimmerin Hanna Röser, die erst in dieser Saison so richtig als Triathletin durchgestartet ist und unter anderem den Staatsmeistertitel über die Olympische Distanz holen konnte, wird schon bald um ein Kapitel reicher sein.
Am vergangenen Wochenende holte die Vorarlbergerin in Derry (Irl) mit Rang zwölf ihr bisher bestes Europacup-Resultat. Am Mittwoch bekam sie nämlich die Benachrichtigung vom österreichischen Triathlonverband, dass sie Ende September bei der U23-Weltmeisterschaft im nordwestspanischen Pontevedra mit dabei sein wird.
„Ich darf dort in der Mixed Relay-Konkurrenz an den Start gehen“, verrät die 22-jährige Dornbirnerin, die gemeinsam mit der Kärntnerin Kathrin Ritter, dem Tiroler Jelle Kaindl und dem Oberösterreicher Thomas Windischbauer ein Team bilden wird. „Damit habe ich zu Beginn des Jahres wirklich überhaupt nicht gerechnet.“
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