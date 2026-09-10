D-Day: Glücksspiel gegen Sturm und Wolken

Drei separate Teams von Meteorologen arbeiteten unter strengster Geheimhaltung an den entscheidenden Wettervorhersagen, die für die Invasion der Alliierten in der Normandie während des Zweiten Weltkriegs erforderlich waren. Doch heftige Sturmfronten ließen ihnen kaum Spielraum: Ihre Analyse der Wetterverhältnisse für den Monat Juni „ließ nur vier mögliche Tage übrig: den 5., 6., 19. oder 20. Juni“, erinnerte sich einer der involvierten Meteorologen, der damals 28-jährige Lawrence Hogben, später.