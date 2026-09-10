Frau wollte Drillingsschwester Diebstahl anhängen

Junge Frau verfiel den Drogen

Denn mit einer Komödie hat die ganze Geschichte wenig zu tun. Die angeklagte junge Frau ist arbeitslos, hat keine Wohnung und ist seit fünf Jahren süchtig nach Kokain, Cannabis und dem Medikament Lyrica. Was ihr bisher auch schon vier Vorstrafen eingebracht hat. „Sie möchte, nein sie muss von den Drogen weg“, ist ihr Anwalt Andreas Schweitzer überzeugt. Auch aktuell sitzt sie eine Haftstrafe ab.