Frau wollte Drillingsschwester Diebstahl anhängen

Mit zwei Parfümfläschchen im Gepäck wurde die junge Wienerin beim Verlassen einer Drogerie erwischt – und schon saß sie bei der Polizei, machte eine Aussage und gestand den Diebstahl. Jedoch im Namen ihrer Drillingsschwester. „Dann bekommt sie die Strafe“, sagt die Angeklagte im Wiener Landl. Funktioniert hat das nicht.
Es ist der Stoff, aus dem normalerweise Filme gemacht werden: Zwillinge tauschen die Rollen und richten ordentlich Chaos an. Im Strafprozess im Wiener Landl handelt es sich sogar zum Drillingsschwestern – von denen aber nur eine aus der Reihe tanzen dürfte ...
Junge Frau verfiel den Drogen
Denn mit einer Komödie hat die ganze Geschichte wenig zu tun. Die angeklagte junge Frau ist arbeitslos, hat keine Wohnung und ist seit fünf Jahren süchtig nach Kokain, Cannabis und dem Medikament Lyrica. Was ihr bisher auch schon vier Vorstrafen eingebracht hat. „Sie möchte, nein sie muss von den Drogen weg“, ist ihr Anwalt Andreas Schweitzer überzeugt. Auch aktuell sitzt sie eine Haftstrafe ab.
Geständnis – im Namen der Schwester
Und auch am 3. April 2025 saß die junge Wienerin wieder bei der Polizei, musste dort eine Aussage machen. In der Drogerie ließ sie zwei Parfüms mitgehen. „Sie wurde dabei angehalten“, so die Staatsanwältin. Die junge Frau gestand den Diebstahl vor den Beamten – aber nicht als sie selbst.
Sie geniert sich extrem, dass sie sich als ihre Drillingsschwester ausgegeben hat.
Verteidiger Andreas Schweitzer
Bild: Gerhard Bartel
Kurzerhand gibt die Angeklagte den Namen einer ihrer Drillingsschwestern an und unterfertigte auch das Vernehmungsprotokoll mit einer falschen Unterschrift. „Was soll das bringen?“, fragt Frau Rat. „Ja, dann bekommt sie die Strafe.“ – „Schaut Sie aus, wie sie?“ – „Nein.“ Funktioniert hätte das deswegen wohl sowieso nicht.
Mit Bedachtnahme auf ein Urteil vom Bezirksgericht Favoriten setzt es für den Drilling 18 Monate Gefängnis. Neben dem versuchten Parfüm-Diebstahl, der Verleumdung ihrer Schwester und der Urkundenfälschung, beging die Frau einen versuchten Raub – in einem Supermarkt versuchte sie gewaltvoll in die Kasse zu greifen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
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