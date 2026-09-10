Scotts Spark DC zündet bergauf und bergab!

Ein Rad, das bergauf beinahe wie ein Cross-Country-Bike marschiert und bergab plötzlich seine wilde Seite zeigt? Genau diese Lücke will Scott mit dem neuen Spark DC schließen. DC steht dabei für „Down Country“ - und damit für jenen spannenden Bereich zwischen leichtem XC-Renner und deutlich gröberem Enduro.