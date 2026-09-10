Scotts Spark DC zündet bergauf und bergab!

Die „Radkrone“ durfte Scotts neues Spark DC noch vor der offiziellen Präsentation fahren. Abgeholt wurde das brandneue Mountainbike direkt bei Scott Österreich im Tiroler Kematen und getestet dort, wo ein „Down-Country“-Bike hingehört: auf den Silva Trails im Paznaun.
Ein Rad, das bergauf beinahe wie ein Cross-Country-Bike marschiert und bergab plötzlich seine wilde Seite zeigt? Genau diese Lücke will Scott mit dem neuen Spark DC schließen. DC steht dabei für „Down Country“ - und damit für jenen spannenden Bereich zwischen leichtem XC-Renner und deutlich gröberem Enduro.
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