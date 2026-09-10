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Bald Million Follower

Werner Herzog mit 84 der volle Star auf Instagram!

Society International
10.09.2026 15:04
Der Regisseur Werner Herzog wundert sich selbst ein bisschen, aber sein Insta-Account hat ...
Der Regisseur Werner Herzog wundert sich selbst ein bisschen, aber sein Insta-Account hat bereits fast eine Million Follower, deren Likes er gar nicht sieht, weil er kein Smartphone besitzt.(Bild: www.instagram.com/wernerherzogofficial)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der deutsche Regisseur Werner Herzog hat zwar fast eine Million Follower auf der Plattform Instagram, aber kein eigenes Smartphone. Der Account sei eine spontane Idee gewesen, verriet der 84-Jährige der „Zeit“.

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 Als er ein Steak auf den Grill gelegt habe, habe sein jüngerer Sohn das mit dem Smartphone gefilmt und gemeint: „Jetzt eröffnen wir damit deinen Instagram-Account.“ Auf der Plattform wolle er „nur Vignetten machen“, fügte Herzog hinzu.

Und alles ohne Smartphone!
Diese müssten aber Substanz haben. Das Echo auf seine Posts könne er nicht sehen, weil er kein Smartphone habe. Durch seinen Sohn wisse er aber, „dass viele, die mit mir auf Instagram Kontakt suchen, sehr, sehr jung sind, zwischen 15 und 20“, sagte Herzog.

Hier ist das erste Posting des Kult-Regisseurs, das die Grundlage für seinen Account gebildet hat:

Auch Videos, in denen er im Wald steht und über Primzahlen spricht – wie dieses hier – begeistern die Fans: 

Soziale Medien sehe er generell sehr kritisch. „Wir haben bereits eine gesamte Generation an die wahnwitzige Flachheit von Social Media verloren“, ergänzte der Regisseur. Im Interview sprach er sich für einen eingeschränkten Zugang für Kinder und Jugendliche aus.

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