iPhone Duo: Meinungen zu Apples Falt-Phone geteilt

Der Moment, in dem sich ein Bildschirm das erste Mal in der Mitte biegt – für den britischen „Independent“, der Apples Präsentation in Kalifornien beiwohnen durfte, fühlte er sich so an, als würde man einem „Zauberer“ begegnen. Grundannahmen über Physik und Technologie gerieten ins Wanken. Wer es nicht besser wüsste, würde das Duo mangels sichtbarer Display-Falz kaum für ein Falt-Handy, sondern eher für ein neues iPad Mini halten.