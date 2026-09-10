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Lob und Kritik

iPhone Duo: Meinungen zu Apples Falt-Phone geteilt

Digital
10.09.2026 10:24
(Bild: Apple)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Zwischen technischer Magie und schmerzhaften Zugeständnissen: Die Meinungen von Experten und Testern über das erste faltbare iPhone von Apple gehen auseinander. Während die einen die Verarbeitung des iPhone Duo loben, sehen andere den hohen Preis als größtes Hindernis für einen kommerziellen Erfolg.

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Der Moment, in dem sich ein Bildschirm das erste Mal in der Mitte biegt – für den britischen „Independent“, der Apples Präsentation in Kalifornien beiwohnen durfte, fühlte er sich so an, als würde man einem „Zauberer“ begegnen. Grundannahmen über Physik und Technologie gerieten ins Wanken. Wer es nicht besser wüsste, würde das Duo mangels sichtbarer Display-Falz kaum für ein Falt-Handy, sondern eher für ein neues iPad Mini halten.

Auch andere Tester wie „Tech-Ish“ und „PopSci“ loben die Verarbeitung und heben insbesondere mit Blick auf das aus mehr als 100 Komponenten gefertigte Scharnier des Falt-Handys die Leistung der Apple-Ingenieure hervor. Den ersten Eindrücken nach lässt sich das Gerät völlig sorgenfrei öffnen und schließen – ohne das bange Gefühl vieler Konkurrenzmodelle, das Scharnier könnte jeden Moment nachgeben.

Auch die Darstellung auf dem großen Innenbildschirm wirkt, wie „Tom’s Guide“ begeistert feststellt, schlichtweg „kinoreif“. Apple hat iOS spürbar an den Formfaktor angepasst: Inhalte reagieren dynamisch auf den Faltwinkel, während clevere Software-Tricks wie „Duo Preview“ den Außenschildschirm als Live-Sucher für das Fotomotiv nutzen. „CNET“ und der Analyst Paolo Pescatore attestieren Apple denn auch die einzigartige Strahlkraft, Falt-Smartphones endlich im Massenmarkt zu etablieren, indem der Konzern Hardware, Software und Dienste nahtlos zusammenführt.

Fehlende Features
Doch es gibt auch eine Kehrseite. Das extrem schlanke Bauform-Diktat erzwingt spürbare Rückschritte, die Experten bei einem derart teuren Gerät kritisieren. Allen voran steht der Verzicht auf Face ID: Statt der bewährten Gesichtserkennung verbaut Apple lediglich einen Touch-ID-Sensor im Power-Button – laut „Tech-Ish“ ein unverständlicher Rückschritt in dieser Preisklasse. „Tech-Radar“ kritisiert zudem das Fehlen der frei belegbaren Action-Taste.

Auch beim Kamerasystem müssen Käufer Abstriche machen. Trotz einer 48-Megapixel-Haupt- und Ultraweitwinkelkamera fehlen eine variable Blende sowie ein echtes Teleobjektiv, womit das Duo im Zoom-Bereich hinter der Konkurrenz zurückbleibt. Zudem sei die unter dem Display platzierte Innenkamera qualitativ spürbar schwächer.

Obendrein droht die Alltags-Ergonomie zu leiden. Wie „PCMag“ im Vergleich mit anderen Foldables anmerkt, fühlt sich das Gerät im zusammengeklappten Zustand durch die doppelte Materialstärke spürbar klobig und unhandlich in der Hosentasche an. Mit seinem Gewicht von 254 Gramm wiegt es zudem gut 50 Gramm mehr als Samsungs Galaxy Z Fold 8.

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Hauptkritikpunkt: der Preis
Der größte Hemmschuh bleibt jedoch die Preisgestaltung. Wie „Pulse 2.0“ hervorhebt, ist das Duo mit einem Einstiegspreis von 1999 US-Dollar bzw. 2319 Euro - der bei maximalem Speicher auf astronomische 3199 US-Dollar bzw. 3819 Euro klettert - das teuerste iPhone aller Zeiten. Ein Instagram-Nutzer scherzt daher, dass das iPhone Duo seinen Namen dem Umstand verdanke, dass man dafür seine beiden Nieren verkaufen müsse.

Massenmarkt oder Nische?
Während der Marktforscher IDC prognostiziert, dass Apple trotz des späten Starts binnen zwölf Monaten die Führung im Foldable-Marktsegment übernehmen wird und bereits im nächsten Jahr 31 Prozent des Marktes nach Stückzahlen halten wird, glaubt John Stankey, Chef des US-Telekommunikationskonzerns AT&T, weniger an den schnellen Erfolg.

„Die beste Charakterisierung, die ich geben kann, ist: Wenn man sich die faltbaren Handys ansieht, die es schon auf dem Markt gibt, ist das nichts Neues“, sagte Stankey gegenüber „Yahoo Finance“. AT&T werde das Duo zwar im Portfolio unterstützen, der CEO erwartet jedoch nicht, dass ein 2000-Dollar-Smartphone über Nacht den Massenmarkt revolutionieren wird.

Schmeichelhafte Kopie
Die beste Reaktion auf das neue iPhone Duo lieferte aber vermutlich Samsung, Pionier in Sachen Falt-Smartphones. In einem Instagram-Post griffen die Südkoreaner Apples Formulierung auf, dass sich das Duo „völlig neu und doch bemerkenswert vertraut“ anfühle, und kommentierten sie mit den Worten: „Nachahmung ist die aufrichtigste Form der Schmeichelei“.

Der Konzern hatte bereits 2019 mit dem Galaxy Fold das erste faltbare Smartphone für den Massenmarkt veröffentlicht.

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