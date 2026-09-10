Geschäftsführer weg: VSV steht vor dem Abgrund!

Kurz vor dem Liga-Start ist VSV-Geschäftsführer Martin Winkler zurückgetreten. Den Blau-Weißen droht der finanzielle Kollaps. Immer mehr gravierende Probleme kommen ans Tageslicht – unter anderem Schulden im Millionenbereich. Doch Hilfe seitens der Liga wurde vor Monaten noch abgelehnt.
Villachs Eishockey droht der Super-Gau! Nächsten Freitag startet die ICE-Liga in die neue Saison, der VSV gastiert bei den Pioneers Vorarlberg. Doch ob es tatsächlich zum Auftaktspiel der Blau-Weißen kommt – dahinter stehen viele Fragezeichen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.