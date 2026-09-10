„Der Klub hat hier eine riesige Strahlkraft“

Man sieht sich bekanntlich immer zweimal im Leben. Für Markus Kuster führte der Weg zurück an einen Ort, der für ihn längst mehr als nur eine Karrierestation ist. Beim FC Winterthur spielte sich der Burgenländer einst in die Herzen der Fans, wurde zum Publikumsliebling. Nach einem einjährigen Abstecher nach Zypern steht der Ex-Mattersburger nun wieder zwischen den Pfosten des Schweizer Traditionsklubs. „Ende April hat mich der Verein kontaktiert. Für mich hat es gepasst – und ich kann sagen, es war der richtige Schritt“, so Kuster.