F1-Teams stehen vor der „Madring“-Herausforderung

Ferrari nach Monza-Debakel gefordert

In der Konstrukteurswertung liegt Mercedes bereits 122 Punkte vor Ferrari. Die Scuderia erlebte in Monza ein Debakel, Charles Leclerc schied durch einen Unfall aus, Lewis Hamilton kam nicht über Platz sechs hinaus. Teamchef Frederic Vasseur hat die Heimpleite abgehakt und setzt in Spanien wie die Silberpfeile auf möglichst schnelle Lerneffekte. „Madrid ist eine völlig neue Herausforderung für die Formel 1, auf einer neuen Strecke wird es besonders wichtig sein, sich schnell anzupassen und das Beste aus jeder Session herauszuholen“, sagte Vasseur.