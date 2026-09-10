Barcas Milliarden-Projekt Stadion: Es regnet rein

Es soll gemütlichere Arbeitsplätze auf dieser Welt geben als jenen von Mikos Gouka am Mittwochabend. Der niederländische Journalist war beim Champions-League-Schlager zwischen dem FC Barcelona und Feyenoord Rotterdam auf der Pressetribüne des ehrwürdigen „Camp Nou“, um von dort aus Bericht zu erstatten. Hoffentlich hat er Laptop und elektronisches Equipment schnell genug in Sicherheit gebracht. Denn auf besagter Pressetribüne schüttete es schaffelweise. Ja, gibt‘s denn im gerade modernisierten Barca-Heimstadion kein Dach? Zumindest kein fertiggestelltes. Status: Umbau, Dachausbau sehr provisorisch. Goukas Dokumentationsvideo macht gerade weltweit die Runde. Für herausragende PR-Verdienste wird er für Barca in diesem Leben wohl nicht mehr ausgezeichnet werden.