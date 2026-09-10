Futter verweigert, weil „Kamerad“ ausgeflogen ist

Gabriele Wodak rief einst den Tierpark Wolfsgraben im Wienerwald ins Leben, bittet nun um Hinweise, ob der Kakadu gesehen wurde. Die tierliebende Besitzerin hat den Kakadu und seinen Partnervogel per Hand großgezogen, wie schon viele andere pflegebedürftige Tiere, die später im Tierpark Wolfsgraben ihre Heimat fanden.