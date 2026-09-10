Futter verweigert, weil „Kamerad“ ausgeflogen ist

Einem freiheitsliebenden, neugierigen rosafarbenen Kakadu gelang kürzlich die „Flucht“ aus seiner Voliere im Bezirk Mödling. Die Besitzerin bittet um Hinweise und telefonische Kontaktaufnahme bei Sichtungen. Das Partnervögelchen ist untröstlich und verweigert indes das Futter ...
Ein defektes Volierenschloss machte sich der beringte, rosafarbene Kakadu zunutze und entwischte seiner Besitzerin, Gabriele Wodak in Breitenfurth, Bezirk Mödling. Verzweifelt wurde bereits nach dem Vögelchen gesucht, bislang aber erfolglos.
Gabriele Wodak rief einst den Tierpark Wolfsgraben im Wienerwald ins Leben, bittet nun um Hinweise, ob der Kakadu gesehen wurde. Die tierliebende Besitzerin hat den Kakadu und seinen Partnervogel per Hand großgezogen, wie schon viele andere pflegebedürftige Tiere, die später im Tierpark Wolfsgraben ihre Heimat fanden.
Wodak bittet inständig um Mithilfe – der Partnervogel des Kakadus ist allein nun untröstlich und verweigert sogar sein Futter!
Hinweise bitte telefonisch unter 0664 / 3024506.
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