Identitäre „gedenken“ der Wiener Türkenbelagerung

DSN-Direktorin bringt Betätigungsverbot ins Spiel

DSN-Direktorin Sylvia Mayer ließ zuletzt mit der Idee eines Betätigungsverbots für die Bewegung aufhorchen. „Ein Betätigungsverbot wäre eine mögliche Maßnahme und würde es der IBÖ beispielsweise stark erschweren, Spenden zu sammeln oder Unterstützung zu erhalten“, sagte Mayer am Mittwoch dem „Standard“. Gemäß dem Vereinsrecht in Österreich müssten für eine Auflösung eines Vereins erst Straftaten durch Führungspersonen nachgewiesen werden oder strukturelle Verstöße gegen das eigene Statut.