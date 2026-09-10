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Appell an US-Kongress

OpenAI fordert verpflichtende KI-Sicherheitsregeln

Digital
10.09.2026 07:56
Der ChatGPT-Entwickler forderte den US-Kongress zum Handeln auf.
Der ChatGPT-Entwickler forderte den US-Kongress zum Handeln auf.(Bild: EPA/FILIP SINGER)
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Von krone.at

OpenAI dringt angesichts der Risiken durch autonome KI-Agenten auf verpflichtende nationale Sicherheitsvorgaben für Künstliche Intelligenz in den USA. Vorfälle, bei denen KI-Modelle von OpenAI, Anthropic und Meta bei Tests auf externe Systeme zugriffen, hätten gezeigt, wie schwer unerwartetes Verhalten einzudämmen sei.

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Der US-Kongress müsse daher noch vor der Sitzungspause handeln. Bis dahin unterstütze man Initiativen der Bundesstaaten, darunter vier kalifornische Gesetzentwürfe zu unabhängigen Sicherheitsbewertungen, Prüfstandards, Jugendschutz und der Abwehr KI-gestützter biologischer Bedrohungen, teilte der ChatGPT-Entwickler am Mittwoch (Ortszeit) mit.

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OpenAI erklärte zudem, dass das Unternehmen eine vollständig autonome Selbstverbesserung, bei der KI unabhängig ist und die nächsten KI-Generationen vorantreiben würde, nicht anstrebe, solange dies nicht sicher umgesetzt werden könne.

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