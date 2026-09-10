OpenAI fordert verpflichtende KI-Sicherheitsregeln

OpenAI dringt angesichts der Risiken durch autonome KI-Agenten auf verpflichtende nationale Sicherheitsvorgaben für Künstliche Intelligenz in den USA. Vorfälle, bei denen KI-Modelle von OpenAI, Anthropic und Meta bei Tests auf externe Systeme zugriffen, hätten gezeigt, wie schwer unerwartetes Verhalten einzudämmen sei.
Der US-Kongress müsse daher noch vor der Sitzungspause handeln. Bis dahin unterstütze man Initiativen der Bundesstaaten, darunter vier kalifornische Gesetzentwürfe zu unabhängigen Sicherheitsbewertungen, Prüfstandards, Jugendschutz und der Abwehr KI-gestützter biologischer Bedrohungen, teilte der ChatGPT-Entwickler am Mittwoch (Ortszeit) mit.
OpenAI erklärte zudem, dass das Unternehmen eine vollständig autonome Selbstverbesserung, bei der KI unabhängig ist und die nächsten KI-Generationen vorantreiben würde, nicht anstrebe, solange dies nicht sicher umgesetzt werden könne.
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