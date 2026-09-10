Volksmusiker Franz Posch hängt Olympia-Star ab!

Volksmusik und E-Bike-Rennen – das passt besser zusammen, als man denkt. Bei der E-Bike-WM für Jedermann in Ischgl trat „Mei liabste Weis“-Star Franz Posch gegen Tausende Radler an und ließ dabei sogar Olympia-Legende Michael Hadschieff hinter sich. Der Tiroler erklärt auch, warum das E-Bike für ihn längst zum idealen Begleiter geworden ist.