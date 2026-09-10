Rot-Weiß-Rot hat bei Rögle bereits Tradition

Vom Bandy auf Europas Thron: 1932 wurde Rögle als Bandyklub (dafür steht bis heute das BK im Namen) gegründet, erst 1949 kam die Eishockeysektion dazu. Lange spielte Rögle im schwedischen Unterbau, erst seit 2015 sind die Grün-Weißen durchgehend erstklassig. Eine Meisterschaft in der Svenksa Hockeyligan (SHL) blieb bisher verwehrt, 2021 und 2026 scheiterten sie jeweils erst im Finale. Dafür holten sie gleich bei ihrer ersten CHL-Teilnahme 2022 den Titel – bis heute der größte Kluberfolg.