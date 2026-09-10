Rot-Weiß-Rot hat bei Rögle bereits Tradition

Schweden-Doppel für die Eisbullen! Ehe Salzburg in der Champions Hockey League bei Rögle BK und den Växjö Lakers gefordert ist, nimmt die „Krone“ den ersten Kontrahenten genauer unter die Lupe. Im Gegner-Check: Europas Ex-Champion, rot-weiß-rote Spuren und ein Fehlstart in die neue CHL-Saison.
Auf die Eisbullen warten in Schweden gleich zwei alte Bekannte! Zuerst tritt Salzburg am Freitag in der Champions Hockey League bei Rögle BK an, zwei Tage später wartet das Auswärts-Duell mit den Växjö Lakers. Bevor es ins Schweden-Doppel geht, stellt die „Krone“ den Verein aus Ängelholm vor.
Vom Bandy auf Europas Thron: 1932 wurde Rögle als Bandyklub (dafür steht bis heute das BK im Namen) gegründet, erst 1949 kam die Eishockeysektion dazu. Lange spielte Rögle im schwedischen Unterbau, erst seit 2015 sind die Grün-Weißen durchgehend erstklassig. Eine Meisterschaft in der Svenksa Hockeyligan (SHL) blieb bisher verwehrt, 2021 und 2026 scheiterten sie jeweils erst im Finale. Dafür holten sie gleich bei ihrer ersten CHL-Teilnahme 2022 den Titel – bis heute der größte Kluberfolg.
Rot-weiß-rote Talenteschmiede: Österreicher haben bei den Südschweden Tradition. Marco Kasper, Thimo Nickl, Senna Peeters, Niklas Würschl, Ian Scherzer oder Gregor Biber durchliefen Rögles Nachwuchs. Aktuell spielen mit Johannes Neumann und Vitus Plank zwei Österreicher für die U20. Erstgenannter erhielt auch bereits in der SHL Einsatzminuten.
Fehlstart in Europa: Trainer Dan Tangnes will „schnell, intensiv und ein unangenehmer Gegner sein“. Davon war bisher aber noch nichts zu sehen. Nach einem 0:4 in Pilsen und 0:1 in Pardubice wartet Rögle auf den ersten Treffer. Zu den Schlüsselspielern zählen Kapitän Anton Bengtsson, Fredrik Olofsson, Felix Nilsson und Calle Själin. Neu dazu kamen im Sommer unter anderem NHL-Routinier Calvin de Haan sowie Rückkehrer Calle Clang, der drei Jahre in der Organisation der Anaheim Ducks verbrachte.
Bulls sind gewarnt: Die Bulls und Rögle kreuzten in der Eliteliga bereits einmal die Klingen. 2022 gewann Salzburg das Achtelfinal-Hinspiel mit 3:1. In Ängelholm folgte ein 1:5 – die Schweden stiegen auf.
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