Britischer Premierminister für Alkohol in Stadien

Umgesetzt worden war das Verbot, als die Sorge vor Eskalationen durch gewalttätige Hooligans zu dieser Zeit ihren Höhepunkt erreichte. Die Gesetzgebung stamme aus einer Zeit, in der Fußball anders gewesen sei, so der Labour-Politiker, der selbst bekennender Fußballfan und Anhänger des Vereins FC Everton ist. Die Aufhebung des Verbots könne etwa auch versuchsweise umgesetzt werden, schlug er vor.