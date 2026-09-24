Stromriese hebt Preis für „Österreich-Tarif“ an

Ein Tarif mit politischer Geschichte

Der Österreich-Tarif war von Anfang an auch ein politisches Projekt. Die Bundesregierung sah in ihm einen Beitrag zur Dämpfung der Inflation, die in Österreich zeitweise doppelt so hoch war wie im EU-Durchschnitt. Bundeskanzler Stocker und Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer (beide ÖVP) lobten den Verbund bei der Präsentation im Jänner für die Übernahme von „Verantwortung“ als Staatsunternehmen.