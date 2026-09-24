Baby statt Brüssel

Via Instagram ließ sie wissen: „Hier war es in den vergangenen Monaten ziemlich still, denn ich habe mich voll und ganz auf diesen kleinen Menschen konzentriert.“ Gemeint ist ihr Kind, dass sie – auf dem Bild gut zugedeckt – im Arm hält. „Inzwischen sind wir wieder mehr unterwegs. Die Babytrage hat vorerst das Mikrofon abgelöst und ich entdecke dabei erstaunlich viele Dinge neu“, gibt sie Einblicke in ihr Leben zu dritt und verspricht künftig ein bisschen davon, mit ihren Followern zu teilen.