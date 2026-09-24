Die ORF-Brüssel-Korrespondentin Raffaela Schaidreiter wurde zum ersten Mal Mutter. Nach einer längeren Pause meldet sich die Journalistin aus Werfen zurück und zeigt ein erstes Bild ihres Nachwuchses.
Seit Mai 2026 war die gebürtige Salzburgerin Raffaela Schaidreiter (41) im Mutterschutz. Jetzt die frohe Kunde: die Brüssel-Korrespondentin des ORF und ihr Partner Jan wurden mal Eltern.
Baby statt Brüssel
Via Instagram ließ sie wissen: „Hier war es in den vergangenen Monaten ziemlich still, denn ich habe mich voll und ganz auf diesen kleinen Menschen konzentriert.“ Gemeint ist ihr Kind, dass sie – auf dem Bild gut zugedeckt – im Arm hält. „Inzwischen sind wir wieder mehr unterwegs. Die Babytrage hat vorerst das Mikrofon abgelöst und ich entdecke dabei erstaunlich viele Dinge neu“, gibt sie Einblicke in ihr Leben zu dritt und verspricht künftig ein bisschen davon, mit ihren Followern zu teilen.
Weiters wünscht sie alle noch einen schönen Herbst und lächelt freundlich in die Kamera. Eine der ersten virtuellen Gratulantinnen auf Instagram ist ORF-Startalkerin Barbara Karlich, aber auch die steirische Top-Designerin Eva Poleschinski und Schauspielerin Katharina Straßer heißen den neuen Erdenbürger, dessen Geschlecht Schaidreiter in dem Posting nicht verrät, willkommen.
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