Versuch für sechsjährige Volksschule startet

„Kinder brauchen Zeit, damit sich ihre Stärken und Talente entfalten. Heute entscheidet sich ihr Bildungsweg bereits in der vierten Klasse Volksschule – in einem Alter, in dem sich Interessen, Fähigkeiten und Persönlichkeit noch stark entwickeln. Die sechsjährige Volksschule gibt Kindern zwei Jahre mehr Zeit, ihre Stärken zu entfalten, Grundkompetenzen zu festigen und selbstbewusst ihren Weg zu finden“, so Wiederkehr.

„Die sechsjährige Volksschule bedeutet nicht einfach zwei Jahre mehr Volksschule - sie bedeutet einen neuen pädagogischen Weg. Kinder wachsen schrittweise in die Anforderungen der Sekundarstufe hinein, ohne dass dabei vertraute Beziehungen und stabile Lernumgebungen verloren gehen.“ Ein späterer Übertritt bedeute weniger Druck und mehr Gerechtigkeit.