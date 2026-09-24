Polizei und UEFA gerüstet für Hochrisikospiel

UEFA hat vorgesorgt

Während die Exekutive mit hoher Polizeipräsenz agieren wird, Sondereinheiten bereitstehen werden und das Stadion bereits Stunden vor dem Anpfiff mit Sprengstoffhunden durchsucht werden soll, hat auch Europas Fußballverband vorgesorgt: In der Regel ist nur ein UEFA-Delegierter im Einsatz. Heute werden es zwei Security-Officer sein: Michael Kuchenecker aus Deutschland, der 2014 Sicherheitsbeauftragter beim WM-Finale in Brasilien war – und Michalis Angelidis aus Zypern. Stadionbesucher werden ersucht, rechtzeitig anzureisen, zumal die Sicherheitskontrollen strenger als gewöhnlich ausfallen werden.