Polizei sucht diese dreisten Geldbörsen-Diebe

Zwei Männer stehen im Verdacht, in mehreren Wiener Lokalen Diebstähle begangen zu haben. Mit dreisten Ablenkungsmanövern beklauten sie Kellnerinnen und Gäste. Die Polizei sucht mit Fahndungsfotos nach den mutmaßlichen Tätern.
Zwei bislang unbekannte Männer sollen im Zeitraum vom 5. bis 25. August 2026 in mehreren Lokalen Geldbörsen von Kellnerinnen und Gästen gestohlen zu haben.
Verdächtige nutzten dreiste Masche
Dabei konsumierten sie Getränke, verwickelten ihre späteren Opfer in Gespräche und sollen ihnen anschließend deren Portemonnaies entwendet haben. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.
Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach den mutmaßlichen Tätern:
Polizei sucht mit Fotos nach Tätern
Die Überwachungskameras der betroffenen Lokale filmten die Tatverdächtigen. Einer der mutmaßlichen Täter hat eine auffällige Tätowierung in Form von Flügeln im Nacken.
Bitte um Hinweise
Hinweise zur Identität oder zum möglichen Aufenthaltsort der Verdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Storchengasse unter der Telefonnummer 01-31310-47340 entgegen. Angaben können auch anonym gemacht werden.
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