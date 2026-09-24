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Ins Herz der Tauern

„Krone“-Wanderung zwischen Fels und Gletschereis

Bergkrone
24.09.2026 06:53
Heiligenbluter Bergführer-Legenden, hier im Bild Peter Suntinger, führten die „Krone“-Leser ...
Heiligenbluter Bergführer-Legenden, hier im Bild Peter Suntinger, führten die „Krone“-Leser entlang des Gamsgrubenweges sicher in Richtung Gletscherwelt(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Der Großglockner, die Pasterze und zwei Heiligenbluter Bergführer, die diesen Berg seit Jahrzehnten kennen: Eine „Bergkrone“-Leserwanderung führte dorthin, wo der Klimawandel vor den Augen der Wanderer die Landschaft verändert.

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Nach den beliebten Tagliamento-Flusswanderungen mit Kärntens Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler führte die neue „Bergkrone“-Leserwanderung am vergangenen Wochenende in eine der spektakulärsten Hochgebirgslandschaften Europas. Ein Bilderbuch-Österreich, wie es schöner kaum sein kann. Nach Heiligenblut, mit der berühmten Wallfahrtskirche im Vordergrund und dahinter die schneeweißen Gipfel der Hohen Tauern.

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