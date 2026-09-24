„Krone“-Wanderung zwischen Fels und Gletschereis

Nach den beliebten Tagliamento-Flusswanderungen mit Kärntens Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler führte die neue „Bergkrone“-Leserwanderung am vergangenen Wochenende in eine der spektakulärsten Hochgebirgslandschaften Europas. Ein Bilderbuch-Österreich, wie es schöner kaum sein kann. Nach Heiligenblut, mit der berühmten Wallfahrtskirche im Vordergrund und dahinter die schneeweißen Gipfel der Hohen Tauern.