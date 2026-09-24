Auf zu neuer Stärke

Bewegung, Inspiration und neue Energie vor der Tiroler Bergkulisse: In Fieberbrunn geht es um weibliche Stärke und darum, wie gut es tut, auch einmal loszulassen und abzuschalten.
Der Herbst zieht ins Land und mit ihm die Zeit, draußen unterwegs zu sein, durch das raschelnde Laub zu gehen und sich an der Färbung der Blätter sattzusehen. Eine Gelegenheit, einen Gang zurückzuschalten, frische Luft zu tanken und sich selbst wieder etwas mehr Raum zu geben. Fernab von Terminen, To-do-Listen und Alltagsstress.
Eine Woche lang soll das anders sein: In Fieberbrunn in Tirol geht es um Erholung und Krafttanken. Unter dem Motto „The Joy of Strength“ spricht der Robinson Club Fieberbrunn hierbei vor allem Frauen an.
ROBINSON Fieberbrunn
www.robinson.com
Allgemeine Auskünfte:
www.fieberbrunn.com
Die Idee dahinter: Die weibliche Kraft liegt nicht immer nur im Tun und Funktionieren, sondern auch im Empfangen, Loslassen, Entspannen.
Denn wie viel im Alltag zu stemmen ist, zeigt sich oft ganz nebenbei: Wir bringen Leistung im Job, obwohl das Kind die halbe Nacht Fieber hatte und zu Hause schon die Wäsche wartet. Wir koordinieren Termine und sind auch noch für den Partner, die Eltern oder die beste Freundin da, wenn sie uns brauchen.
Umso wichtiger sind ein paar Tage, an denen niemand etwas von uns will. Kein Zeitdruck, keine Verpflichtungen. Stattdessen stehen Achtsamkeits- und Atemübungen, Pilates sowie Workshops und inspirierende Gespräche auf dem Programm. Bei einer Yoga-Stunde etwa zeigt sich, wie eng Körper und Kopf miteinander verbunden sind: Das sanfte Dehnen und achtsame Halten einer Position lösen körperliche Verspannungen und beruhigen den Geist.
Es braucht nicht viel, um loslassen zu können
Im Mittelpunkt dieser Woche steht ein ganzheitlicher Blick auf körperliche, mentale und emotionale Kraft, ergänzt durch Impulse von erfahrenen Experten. So nahm beispielsweise Schauspielerin Susan Sideropoulos (bekannt aus der TV-Serie „GZSZ“) bei einem Vortrag ihr Publikum mit auf eine Reise zu mehr Lebensfreude und der Kunst, auch die schwierigen Seiten des Lebens anzunehmen. Ihr Motto: In der „Gleichzeitigkeit“ zu leben, die glücklichen Momente des Lebens voll auszukosten und gleichzeitig die schwierigen Phasen anzunehmen, um daraus mentale Stärke zu schöpfen.
Übrigens: Auch ungewohnte Erfahrungen stärken den Selbstwert. Wer mutig etwas Neues ausprobiert, etwa den Kampfsport Judo, verlässt seine Komfortzone und merkt, welche Power sonst noch in einem steckt.
Erstaunlich, wie wenig es für Erholung braucht: Natur, frische Luft, Bewegung und Zeit, die ganz einem selbst gehört – ob beim gemütlichen Spaziergang am Lauchsee oder in der Berglandschaft rund um den Wildseeloder.
Manche finden Entschleunigung auf zwei Rädern. Rund um Fieberbrunn kann man auf zahlreichen Biking-Trails in die Pedale treten.
Andere zieht es auf 1456 Meter hinauf zum Jakobskreuz auf der Buchensteinwand. Der Weg führt durch dichten Wald und über offene Almwiesen, auf denen die violetten Herbstzeitlosen leuchten. Apropos: Mit seinen 30 Metern ist es das größte begehbare Gipfelkreuz der Welt und belohnt den Aufstieg mit einer grandiosen Aussicht auf die Kitzbüheler Alpen.
Auch ein Waldbad wird zum Achtsamkeits-Erlebnis: Allein der Geruch von feuchter Erde und Harz sowie das Rauschen der Blätter im Wind lösen jeglichen Stress.
Was frau von der Woche mitnimmt? Nicht immer funktionieren zu müssen, sondern auch einmal die Pause-Taste drücken zu dürfen. Um danach gestärkt und mit neuer Energie wieder ins eigene Leben zurückzukehren.
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