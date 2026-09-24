Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fieberbrunn in Tirol

Auf zu neuer Stärke

Reisen & Urlaub
24.09.2026 13:00
Der Wildseelodersee ist via Bergstaion Lärchfilzkogel auf dem Weg Nr. 711 gut erreichbar.
Der Wildseelodersee ist via Bergstaion Lärchfilzkogel auf dem Weg Nr. 711 gut erreichbar.(Bild: Getty Images)
Porträt von Sonja Jakubowics
Von Sonja Jakubowics

Bewegung, Inspiration und neue Energie vor der Tiroler Bergkulisse: In Fieberbrunn geht es um weibliche Stärke und darum, wie gut es tut, auch einmal loszulassen und abzuschalten. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Herbst zieht ins Land und mit ihm die Zeit, draußen unterwegs zu sein, durch das raschelnde Laub zu gehen und sich an der Färbung der Blätter sattzusehen. Eine Gelegenheit, einen Gang zurückzuschalten, frische Luft zu tanken und sich selbst wieder etwas mehr Raum zu geben. Fernab von Terminen, To-do-Listen und Alltagsstress.

Eine Woche lang soll das anders sein: In Fieberbrunn in Tirol geht es um Erholung und Krafttanken. Unter dem Motto „The Joy of Strength“ spricht der Robinson Club Fieberbrunn hierbei vor allem Frauen an.

Infos und Buchungen

ROBINSON Fieberbrunn
www.robinson.com

Allgemeine Auskünfte:
www.fieberbrunn.com

Die Idee dahinter: Die weibliche Kraft liegt nicht immer nur im Tun und Funktionieren, sondern auch im Empfangen, Loslassen, Entspannen.

Denn wie viel im Alltag zu stemmen ist, zeigt sich oft ganz nebenbei: Wir bringen Leistung im Job, obwohl das Kind die halbe Nacht Fieber hatte und zu Hause schon die Wäsche wartet. Wir koordinieren Termine und sind auch noch für den Partner, die Eltern oder die beste Freundin da, wenn sie uns brauchen.

Selfcare ist auch, sich Zeit für eine Yoga-Stunde zu nehmen.
Selfcare ist auch, sich Zeit für eine Yoga-Stunde zu nehmen.(Bild: Getty Images)

Umso wichtiger sind ein paar Tage, an denen niemand etwas von uns will. Kein Zeitdruck, keine Verpflichtungen. Stattdessen stehen Achtsamkeits- und Atemübungen, Pilates sowie Workshops und inspirierende Gespräche auf dem Programm. Bei einer Yoga-Stunde etwa zeigt sich, wie eng Körper und Kopf miteinander verbunden sind: Das sanfte Dehnen und achtsame Halten einer Position lösen körperliche Verspannungen und beruhigen den Geist.

Es braucht nicht viel, um loslassen zu können
Im Mittelpunkt dieser Woche steht ein ganzheitlicher Blick auf körperliche, mentale und emotionale Kraft, ergänzt durch Impulse von erfahrenen Experten. So nahm beispielsweise Schauspielerin Susan Sideropoulos (bekannt aus der TV-Serie „GZSZ“) bei einem Vortrag ihr Publikum mit auf eine Reise zu mehr Lebensfreude und der Kunst, auch die schwierigen Seiten des Lebens anzunehmen. Ihr Motto: In der „Gleichzeitigkeit“ zu leben, die glücklichen Momente des Lebens voll auszukosten und gleichzeitig die schwierigen Phasen anzunehmen, um daraus mentale Stärke zu schöpfen.

Im Judo ist mentale und körperliche Stärke gefragt.
Im Judo ist mentale und körperliche Stärke gefragt.(Bild: Getty Images)

Übrigens: Auch ungewohnte Erfahrungen stärken den Selbstwert. Wer mutig etwas Neues ausprobiert, etwa den Kampfsport Judo, verlässt seine Komfortzone und merkt, welche Power sonst noch in einem steckt.

Erstaunlich, wie wenig es für Erholung braucht: Natur, frische Luft, Bewegung und Zeit, die ganz einem selbst gehört – ob beim gemütlichen Spaziergang am Lauchsee oder in der Berglandschaft rund um den Wildseeloder.

Schöne Plätze, um Kraft zu tanken

  • Lauchsee in Fieberbrunn: Der Moorsee ist der klassische Ort für eine ruhige Auszeit. Baden, Sonne, Bergblick inklusive.
  • Panorama-Klettersteig Himmel & Henne: Auch für Einsteiger geeignet. Der Klettersteig liegt auf bis zu 2078 Metern und bietet einen schönen Rundumblick.
  • Wildseelodersee: Wer Bewegung braucht, wandert von der Mittelstation Streuböden auf 1847 Meter hinauf. Wunderschöner Rundum-Blick auf die Kitzbüheler Alpen inklusive.
  • Wiesensee in Hochfilzen: Nach einer Bergtour bringt die Kneippanlage die nötige Erfrischung und Regeneration. Sie liegt direkt am glasklaren Natursee.
  • Buchensteinwand & Jakobskreuz: Oben auf der Buchensteinwand wartet das weithin sichtbare, begehbare Gipfelkreuz mit umwerfendem Weitblick über die gesamte Region und den Pillersee.

Manche finden Entschleunigung auf zwei Rädern. Rund um Fieberbrunn kann man auf zahlreichen Biking-Trails in die Pedale treten.

Andere zieht es auf 1456 Meter hinauf zum Jakobskreuz auf der Buchensteinwand. Der Weg führt durch dichten Wald und über offene Almwiesen, auf denen die violetten Herbstzeitlosen leuchten. Apropos: Mit seinen 30 Metern ist es das größte begehbare Gipfelkreuz der Welt und belohnt den Aufstieg mit einer grandiosen Aussicht auf die Kitzbüheler Alpen.

Autorin Sonja Jakubowics auf dem Weg zum Jakobskreuz.
Autorin Sonja Jakubowics auf dem Weg zum Jakobskreuz.(Bild: Sonja Jakubowics)

Auch ein Waldbad wird zum Achtsamkeits-Erlebnis: Allein der Geruch von feuchter Erde und Harz sowie das Rauschen der Blätter im Wind lösen jeglichen Stress.

Was frau von der Woche mitnimmt? Nicht immer funktionieren zu müssen, sondern auch einmal die Pause-Taste drücken zu dürfen. Um danach gestärkt und mit neuer Energie wieder ins eigene Leben zurückzukehren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Reisen & Urlaub
24.09.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Altersunterschied
Action-Star Ralf Möller liebt 25-Jähriges Playmate
Folge von Donnerstag
Mehr als nur sitzen: Philipps Übungen am Sesseltag
Macht, Rechts, „Gunkl“
Ex-Vizekanzler Kogler: „AfD soll regieren dürfen“
„Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann (3. v. li.) führte durch die Diskussion mit Schwaiger, ...
Medientage 2026
Bestehen im Wettbewerb mit ORF und Tech-Giganten
Folge von Mittwoch
Startschuss gefallen: Philipp bewegt wieder Schule
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
140.545 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
88.536 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Niederösterreich
ÖBB-Fahrgäste stundenlang auf Bahnhof gestrandet
86.961 mal gelesen
Dutzende Fahrgäste saßen am Samstag am Bahnhof Marchegg fest. 
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2044 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1788 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1128 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Mehr Reisen & Urlaub
Fieberbrunn in Tirol
Auf zu neuer Stärke
Kreuzfahrt
Allein an Bord und doch in Gesellschaft
WERBUNG
Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa, (HU)
Krone Plus Logo
Oktoberfest startet
O‘zockt is: Zwei Maß und halbes Hendl für 50 Euro
Abenteuer in Südafrika
„Sardine Run“: Urlaub unter Haien und Walen

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf