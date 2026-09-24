Auf zu neuer Stärke

Es braucht nicht viel, um loslassen zu können

Im Mittelpunkt dieser Woche steht ein ganzheitlicher Blick auf körperliche, mentale und emotionale Kraft, ergänzt durch Impulse von erfahrenen Experten. So nahm beispielsweise Schauspielerin Susan Sideropoulos (bekannt aus der TV-Serie „GZSZ“) bei einem Vortrag ihr Publikum mit auf eine Reise zu mehr Lebensfreude und der Kunst, auch die schwierigen Seiten des Lebens anzunehmen. Ihr Motto: In der „Gleichzeitigkeit“ zu leben, die glücklichen Momente des Lebens voll auszukosten und gleichzeitig die schwierigen Phasen anzunehmen, um daraus mentale Stärke zu schöpfen.