Metaller-Löhne steigen um bis zu 2,1 Prozent

Das Balkendiagramm zeigt die durchschnittlichen Metaller-Abschlüsse in Österreich von 2019 bis 2027 im Vergleich zur maßgeblichen Inflation. Die Abschlüsse steigen 2023 und 2024 deutlich auf 7,4 % und 8,6 %, während die Inflation im selben Zeitraum ebenfalls ansteigt. 2026 und 2027 gilt ein 2-Jahres-Abschluss mit Gehaltserhöhungen unter der jeweiligen Inflationsrate. Quelle: APA.