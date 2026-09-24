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„Krisenabschluss“

Metaller-Löhne steigen um bis zu 2,1 Prozent

Wirtschaft
24.09.2026 12:58
Die Gewerkschaft bezeichnete den Abschluss als „Krisenabschluss“. Er sei speziell auf die ...
Die Gewerkschaft bezeichnete den Abschluss als „Krisenabschluss“. Er sei speziell auf die schwierige Lage der Metallindustrie zugeschnitten und kein Modell für andere Branchen.(Bild: stetsko - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Metallindustrie haben den zweiten Teil des zweijährigen Kollektivvertrages bestätigt. Damit steigen die KV-Löhne 2026/27 um 2,1 Prozent, die Ist-Löhne um 1,9 Prozent. Die „rollierende“ Inflation, die als Grundlage für die Verhandlungen dient, lag bei 3,3 Prozent.

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Das Wichtigste in Kürze:

  • Der Mindestlohn in der Metallindustrie beträgt ab 1. November brutto 2622 Euro.
  • Lehrlingsentschädigungen und Zulagen steigen um 2,1 Prozent.
  • Die Zuschläge für Nachtarbeit und die dritte Schicht erhöhen sich um 7,01 Prozent auf 3,75 Euro pro Stunde.

Die Regelung gilt für rund 190.000 Beschäftigte in sechs Fachverbänden. Im Vorjahr gingen rund 20.000 Jobs verloren. 

Das Balkendiagramm zeigt die durchschnittlichen Metaller-Abschlüsse in Österreich von 2019 bis 2027 im Vergleich zur maßgeblichen Inflation. Die Abschlüsse steigen 2023 und 2024 deutlich auf 7,4 % und 8,6 %, während die Inflation im selben Zeitraum ebenfalls ansteigt. 2026 und 2027 gilt ein 2-Jahres-Abschluss mit Gehaltserhöhungen unter der jeweiligen Inflationsrate. Quelle: APA.

Mario Ferrari, Chef der Gewerkschaft GPA, die die Handelsbeschäftigten vertritt, verteidigte den Metaller-Abschluss unter der Jahresinflation und den somit verbundenen Reallohnverlust.

„Ausnahmesituation“
Im längeren Zeitvergleich habe man einen Reallohnverlust verhindert, aber Dauerlösung sei dies keine. Auch Reinhold Binder, Chef der PRO-GE, sprach von einer „Ausnahmesituation“, maßgeschneidert für die Metallindustrie. Es sei ein „Krisenabschluss auf Zeit“. Primäres Ziel sei der Erhalt der Arbeitsplätze.

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„Können einen Beitrag leisten“
Arbeitgebervertreter Stefan Ehrlich Adam betonte, es sei nicht Aufgabe der Industrie, die Kaufkraft zu sichern. „Wir können einen Beitrag leisten“, sagte er. Die Metalltechnische Industrie sei das „Rückgrat der heimischen Industrie“ mit einem Produktionswert von 47 Milliarden Euro und 130.000 Beschäftigten.

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