Einbrecher stemmen Loch und flüchten mit 20 Uhren

Die Täter hatten aus dem Lager Uhren der Marke Festina gestohlen. 20 Stück im Wert von etwa 2000 Euro. Damit machten sie sich unbemerkt aus dem Staub. Die Polizei geht aufgrund der doch eher ungewöhnlichen Umstände von einer Auftragstat aus. Eine Fahndung verlief erfolglos.