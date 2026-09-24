Frau in Wien bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt

Brutaler Angriff auf eine junge Frau in Wien-Hernals: Ein 23-Jähriger soll seine 22-jährige Ex-Lebensgefährtin in deren Wohnung geschlagen und gewürgt haben. Die Frau verlor laut Polizei während der Attacke sogar das Bewusstsein. Zuvor soll der Mann ihr mit dem Umbringen gedroht haben.
Zu dem Vorfall kam es am späten Mittwochabend gegen 23.45 Uhr. Die 22-Jährige wurde nach der Attacke in einem Spital von Beamten der Polizeiinspektion Boltzmanngasse befragt.
Vor Wohnung auf junge Frau gewartet
Dort schilderte sie den Polizisten, dass ihr 23-jähriger Ex-Lebensgefährte bereits in ihrer Wohnung in Hernals auf sie gewartet haben soll. In weiterer Folge soll der serbische Staatsbürger auf die junge Frau losgegangen sein, sie geschlagen und gewürgt haben.
Die Attacke soll derart heftig gewesen sein, dass die 22-Jährige zwischenzeitlich das Bewusstsein verlor. Noch zuvor soll ihr der 23-Jährige mit dem Umbringen gedroht haben. Als mögliches Motiv für den Angriff wurde laut Polizei Eifersucht genannt.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Die Beamten konnten den Tatverdächtigen schließlich an seiner Wohnadresse in Wien-Alsergrund ausfindig machen und festnehmen. Gegen ihn wurden zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
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