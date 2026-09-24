Frau in Wien bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt

Vor Wohnung auf junge Frau gewartet

Dort schilderte sie den Polizisten, dass ihr 23-jähriger Ex-Lebensgefährte bereits in ihrer Wohnung in Hernals auf sie gewartet haben soll. In weiterer Folge soll der serbische Staatsbürger auf die junge Frau losgegangen sein, sie geschlagen und gewürgt haben.