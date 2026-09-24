Freundin getötet: Mordanklage gegen Cobra-Beamten

Der Cobra-Beamte Manuel M. steht im Verdacht, seine Freundin Johanna G. getötet zu haben. Jetzt hat ihn die Grazer Staatsanwaltschaft wegen Mordes angeklagt. Gestanden hat der 31-Jährige die Tat bereits im Jänner. Seinen Angaben zufolge soll es jedoch ein Unfall gewesen sein – die „Krone“ berichtete.
Dem 31-jährigen Polizisten wird vorgeworfen, Johanna G. am 9. Jänner 2026 mit einem Gürtel erdrosselt und dadurch vorsätzlich getötet zu haben. Ihre Leiche soll er danach mit dem Auto zu seinem Wohnhaus gebracht und in einem nahegelegenen Waldstück vergraben haben (Verbrechen des Mordes und Vergehen der Störung der Totenruhe).
Gab zu, Johanna G. vergraben zu haben
Zum Vorwurf des Mordes verantwortet sich der bislang gerichtlich unbescholtene Angeklagte nicht geständig. Das Verbringen des Leichnams des Opfers und das Vergraben der Leiche in einem Waldstück gibt er hingegen zu.
Cobra-Beamtem droht harte Strafe
Im Fall einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zehn bis zu 20 Jahren oder eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest. Das Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls der Dienstwaffe eines Polizeikollegen und diversen Ausbildungsmaterials des Einsatzkommandos Cobra Süd sowie wegen des unbefugten Besitzes von Schusswaffen wurde mit Blick auf die wegen Mordes erhobene Anklage vorerst unter dem Vorbehalt einer späteren Verfolgung eingestellt.
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