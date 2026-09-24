Freundin getötet: Mordanklage gegen Cobra-Beamten

Cobra-Beamtem droht harte Strafe

Im Fall einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zehn bis zu 20 Jahren oder eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest. Das Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls der Dienstwaffe eines Polizeikollegen und diversen Ausbildungsmaterials des Einsatzkommandos Cobra Süd sowie wegen des unbefugten Besitzes von Schusswaffen wurde mit Blick auf die wegen Mordes erhobene Anklage vorerst unter dem Vorbehalt einer späteren Verfolgung eingestellt.