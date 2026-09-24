ChatGPT, Claude & Co.: „Nicht einfach verbieten“

Die Künstliche Intelligenz gehört für viele Schüler schon zu ihrem Alltag – sei es für Aufgaben oder zum Schummeln. Das stellt eine große Herausforderung für Lehrpersonen dar. Manche Schulen haben jedoch eigene Richtlinien für die Nutzung in der Hausordnung festgelegt. Am Alpen-Adria-Gymnasium in Völkermarkt haben Lehrer größtenteils freie Entscheidung über den Gebrauch von KI im Unterricht. Sie müssen die Schüler jedoch über Gefahren und Vor- und Nachteile aufklären.