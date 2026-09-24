ChatGPT, Claude & Co.: „Nicht einfach verbieten“

In den Kärntner Schulen sind keine konkreten Regeln für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz im Unterricht festgelegt. Programme wie ChatGPT gibt es mittlerweile schon einige Jahre. Was es aber nicht gibt: Vorschriften für die Verwendung von KI.
Die Künstliche Intelligenz gehört für viele Schüler schon zu ihrem Alltag – sei es für Aufgaben oder zum Schummeln. Das stellt eine große Herausforderung für Lehrpersonen dar. Manche Schulen haben jedoch eigene Richtlinien für die Nutzung in der Hausordnung festgelegt. Am Alpen-Adria-Gymnasium in Völkermarkt haben Lehrer größtenteils freie Entscheidung über den Gebrauch von KI im Unterricht. Sie müssen die Schüler jedoch über Gefahren und Vor- und Nachteile aufklären.
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