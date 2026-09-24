„Es sind viel Blut, Schweiß und Tränen geflossen“

Österreichs Nationalteam trifft am Donnerstag (20.45 Uhr) in Linz auf Israel. Im Vorfeld sprach die „Krone“ mit Oberösterreichs Verbandschef Stefan Sandberger über das Nations-League-Spiel, das Märchen des LASK, die Raiffeisen Arena und sein erstes Jahr im Amt.
„Krone“: Herr Sandberger, wie hoch schlägt Ihr Herz, wenn Sie in der Raiffeisen Arena gegen Israel Österreichs Nationalhymne hören?
Stefan Sandberger: Hoch! Ich war ja damals im Vorstand der Bank verantwortlich für die Errichtung des Stadions, da sind schon viel Blut und Schweiß und Tränen geflossen. Es war keine einfache Reise und da ist es schon eine Genugtuung, wenn Länderspiele steigen und vor allem in dieser Häufigkeit – es ist ja schon das siebente in Linz. Wir sind total überzeugt von dieser Infrastruktur und darum finden wir es auch schade, dass sich im Bund nichts bewegt in Richtung eines Stadions in Wien – das wäre für Österreichs Fußball eine große Chance!
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