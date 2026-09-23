HPV-Infektion ist auch für Männer gefährlich

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Martina F. (42): „Ich habe einen 17-jährigen Sohn. Jetzt habe ich gehört, dass HPV auch für Burschen bzw. Männer gefährlich werden kann und daher eine Impfung sinnvoll wäre. Stimmt das?“
Prof. Dr. Friedrich Gill, Gynäkologe in Wien und im Burgenland: Die wichtigste Aussage zu Beginn: Infektionen mit Humanen Papillomviren (HPV) betreffen sowohl Frauen als auch Männer! Leider liegt in Österreich die Durchimpfungsrate bei den Jugendlichen bei nur 50 Prozent, wobei keine Daten über Unterschiede zwischen weiblichem und männlichem Geschlecht offiziell zu finden sind. Bei Erwachsenen – hier gibt es aktuell keine aktuelle Prozentzahl – ist es deswegen relevant, da sich im Laufe des Lebens ca. 80 Prozent beider Geschlechter infizieren!
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Das Wissen der Bevölkerung über dieses Thema ist kaum bis nicht vorhanden und es schwirren viele Falschinformationen oder Mythen im Kopf der Menschen herum. Eine der häufigsten ist der Schutz vor Übertragung von sexuell übertragbaren Erkrankungen (STD) durch ein Kondom. Ein Kondom schützt bestenfalls vor einer Schwangerschaft und das nur bei richtiger Anwendung, aber niemals vor STDs! Der Grund: beim Liebesspiel ist enger Hautkontakt und Austausch von Körpersekreten vorhanden.
Nun zur eigentlichen Frage: Eine HPV-Infektion bei nicht geimpften Männern kann, je nach Virustyp (low risk oder high risk) von Genitalwarzen bis hin zu Penis-, After- und Mund-Rachen-Krebs (prominentes Beispiel US-Schauspieler Michael Douglas) an der Entstehung beteiligt sein. Wichtig zu wissen: auch bei keinerlei Beschwerden ist man Überträger und kann andere Personen anstecken!
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