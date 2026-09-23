HPV-Infektion ist auch für Männer gefährlich

Das Wissen der Bevölkerung über dieses Thema ist kaum bis nicht vorhanden und es schwirren viele Falschinformationen oder Mythen im Kopf der Menschen herum. Eine der häufigsten ist der Schutz vor Übertragung von sexuell übertragbaren Erkrankungen (STD) durch ein Kondom. Ein Kondom schützt bestenfalls vor einer Schwangerschaft und das nur bei richtiger Anwendung, aber niemals vor STDs! Der Grund: beim Liebesspiel ist enger Hautkontakt und Austausch von Körpersekreten vorhanden.