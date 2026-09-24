Van der Bellen trifft Israel-Kritiker Mamdani

Scharfer Konter aus Israel

Van der Bellens Aussagen waren von Meinl-Reisingers Amtskollegen Gideon Saar scharf kritisiert worden. „Österreichs Bundespräsident Van der Bellen sollte sich schämen!“, postete Saar. „Jemand, der ein Land vertritt, dessen Vergangenheit mit den schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das jüdische Volk verbunden ist, wagt es, eine falsche Anschuldigung gegen den jüdischen Staat zu erheben, der nach wie vor gegen eine jihadistische Achse kämpft, die unerbittlich versucht, ihn auszulöschen“, so Saar. Er betonte zugleich, dass kein österreichischer Bürger für den „abscheulichen Unsinn“ verantwortlich gemacht werden könne, „den ihr Bundespräsident von sich gibt“.