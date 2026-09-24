Marius Borg Høiby tauscht seine Verteidiger aus

Neue Verteidiger wollen frische Beweise vorlegen

Es sei nicht ungewöhnlich, dass man vor dem Berufungsprozess Anwälte wechsle, sagte Greaker TV2. „Jetzt kommen wir mit einer neuen Perspektive und der Möglichkeit, eine neue Strategie zu entwickeln. Das werden wir auch tun.“ Unter anderem wollen die Verteidiger demnach neue Beweise vorlegen.