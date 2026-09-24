24:24 im Duell Gregoritsch gegen alle anderen

Nach dem Abschied von ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic ruhen beim Nationalteam die Tor-Hoffnungen auf Michael Gregoritsch. Im Schnitt trifft der Augsburg-Legionär alle 153 Minuten. Gegen Israel für er Österreich erstmals als Kapitän aufs Feld.
„Ich bin nicht der Schnellste und nicht der Spektakulärste.“ Aus der Selbstbeschreibung von Michael Gregoritsch ist kein Werbeslogan zu machen. Nachsatz: „Dafür habe ich ein gutes Gespür für Räume, für Momente, wo ein Ball hinkommen kann. Ich stehe oft besser, dann ist es egal, ob jemand einen km/h schneller läuft.“
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