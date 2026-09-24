24:24 im Duell Gregoritsch gegen alle anderen

„Ich bin nicht der Schnellste und nicht der Spektakulärste.“ Aus der Selbstbeschreibung von Michael Gregoritsch ist kein Werbeslogan zu machen. Nachsatz: „Dafür habe ich ein gutes Gespür für Räume, für Momente, wo ein Ball hinkommen kann. Ich stehe oft besser, dann ist es egal, ob jemand einen km/h schneller läuft.“