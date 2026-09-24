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Legionär mit Topquote

24:24 im Duell Gregoritsch gegen alle anderen

Fußball International
24.09.2026 06:30
Michael Gregoritsch will auch gegen Israel jubeln.
Michael Gregoritsch will auch gegen Israel jubeln.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Nach dem Abschied von ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic ruhen beim Nationalteam die Tor-Hoffnungen auf Michael Gregoritsch. Im Schnitt trifft der Augsburg-Legionär alle 153 Minuten. Gegen Israel für er Österreich erstmals als Kapitän aufs Feld. 

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„Ich bin nicht der Schnellste und nicht der Spektakulärste.“ Aus der Selbstbeschreibung von Michael Gregoritsch ist kein Werbeslogan zu machen. Nachsatz: „Dafür habe ich ein gutes Gespür für Räume, für Momente, wo ein Ball hinkommen kann. Ich stehe oft besser, dann ist es egal, ob jemand einen km/h schneller läuft.“

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