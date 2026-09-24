Brand von Starlink-Terminal war wohl Sabotage

Feuer erfasste Stromgenerator

Innenminister Gawkowski sagte dem Sender TVP, das Feuer habe die Stromversorgungsstation und den Stromgenerator erfasst. „Es ist deutlich zu erkennen, dass diese Sabotageakte darauf ausgerichtet waren, den Betrieb dieses Terminals unmöglich zu machen.“ Der Ausfall der Station hätte zu Problemen mit der Internetversorgung, aber auch beispielsweise mit dem Betrieb von Geldautomaten in Polen führen können.