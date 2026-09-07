Der lukrative Markt für die digitale Überwachung

Seit 2021 warnt Apple Nutzer vor möglichen Spyware-Angriffen. Zuletzt erhielten mehr als ein Dutzend Menschen in Serbien solche Warnungen. Sie sollen im Vorfeld der dortigen Parlamentswahlen ausgespäht worden sein. Krone+ über einen lukrativen Markt im Spannungsfeld zwischen legitimer Kriminalitätsbekämpfung und rechtswidriger Überwachung.
Protestierende Studenten, Aktivisten, Oppositionspolitiker: Mindestens 14 Personen sollen in Serbien seit Jahresbeginn mit der Spyware „Pegasus“ der israelischen NSO Group ausspioniert worden sein. Der Spähangriff flog erst auf, als Apple diesen Mitte August registrierte und die Betroffenen benachrichtigte, wie Vertreter der seit Ende 2024 laufenden Studentenproteste gegen die Regierung von Staatspräsident Aleksandar Vučić bei einer ersten Pressekonferenz diese Woche mitteilten.
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