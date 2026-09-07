Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Spyware in Serbien

Der lukrative Markt für die digitale Überwachung

Digital
07.09.2026 05:05
Aufgrund des „außergewöhnlichen“ technischen und finanziellen Aufwands werden Angriffe mit ...
Aufgrund des „außergewöhnlichen“ technischen und finanziellen Aufwands werden Angriffe mit sogenannter Söldner-Spyware laut Apple historisch vor allem mit staatlichen Akteuren in Verbindung gebracht.(Bild: vadish - stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Seit 2021 warnt Apple Nutzer vor möglichen Spyware-Angriffen. Zuletzt erhielten mehr als ein Dutzend Menschen in Serbien solche Warnungen. Sie sollen im Vorfeld der dortigen Parlamentswahlen ausgespäht worden sein. Krone+ über einen lukrativen Markt im Spannungsfeld zwischen legitimer Kriminalitätsbekämpfung und rechtswidriger Überwachung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Protestierende Studenten, Aktivisten, Oppositionspolitiker: Mindestens 14 Personen sollen in Serbien seit Jahresbeginn mit der Spyware „Pegasus“ der israelischen NSO Group ausspioniert worden sein. Der Spähangriff flog erst auf, als Apple diesen Mitte August registrierte und die Betroffenen benachrichtigte, wie Vertreter der seit Ende 2024 laufenden Studentenproteste gegen die Regierung von Staatspräsident Aleksandar Vučić bei einer ersten Pressekonferenz diese Woche mitteilten.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
07.09.2026 05:05
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Saubermacher-Vorstandsvorsitzender Andreas Opelt (l.) und Anlagenleiter Hanspeter Plazovnik (r.) ...
Krone Plus Logo
Risiko Akku-Recycling
„Vor einer Stunde war wieder die Feuerwehr da“
Dyson CameraJet: Die erste Zahnbürste des vor allem für seine Sauger bekannten Tech-Konzerns ...
Mit Kamera, Munddusche
Dyson erfindet die elektrische Zahnbürste neu
Der deutsche Geheimdienst nutzte die Spielemesse Gamescom für eine Rekrutierungsoffensive.
Spiel programmiert
Bundesnachrichtendienst umwirbt Gaming-Begeisterte
Brennpunkt Medien
Immer online: Was Social Media mit uns macht
KI als Gefahr?
Ethiker warnt: „Viel Zeit bleibt uns nicht mehr“
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
198.805 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
155.259 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
123.474 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3889 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1920 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Innenpolitik
Kopftuch-Strafen: Vereine wollen für Eltern zahlen
1666 mal kommentiert
An Problemschulen wird es unweigerlich zu Konflikten kommen.
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Spyware in Serbien
Der lukrative Markt für die digitale Überwachung
Mega-Spektakel
Krypto-Milliardär Blumer heiratet auf Sardinien
Vorfall in Leipzig
Cyberdome: Deutschland will Drohnenabwehr ausbauen
UNO erzielt Einigung
Fortschritt bei Regulierung von „Killer-Robotern“
Krone Plus Logo
Kaum jemand weiß es!
Großteil der Elektroroller ist illegal unterwegs

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf