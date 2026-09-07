Der lukrative Markt für die digitale Überwachung

Protestierende Studenten, Aktivisten, Oppositionspolitiker: Mindestens 14 Personen sollen in Serbien seit Jahresbeginn mit der Spyware „Pegasus“ der israelischen NSO Group ausspioniert worden sein. Der Spähangriff flog erst auf, als Apple diesen Mitte August registrierte und die Betroffenen benachrichtigte, wie Vertreter der seit Ende 2024 laufenden Studentenproteste gegen die Regierung von Staatspräsident Aleksandar Vučić bei einer ersten Pressekonferenz diese Woche mitteilten.