Türkinnen jubeln bei der Heim-EM über Gold!

Italien verpasste den vierten Titel nach 2007, 2009 und 2021 knapp. Im kleinen Finale zuvor sicherte sich Serbien die Bronzemedaille. Österreichs Frauen waren bei der Rückkehr auf die EM-Bühne in fünf Partien sieglos geblieben und hatten das Turnier auf Platz 22 beendet.