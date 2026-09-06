Türkinnen jubeln bei der Heim-EM über Gold!

Bei der Frauen-Volleyball-EM in Istanbul hat sich die Türkei in einem dramatischen Finale den Titel gesichert und gleichzeitig das Ticket für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles gelöst.
Die Gastgeberinnen bezwangen Italien in einem hochklassigen Spiel im Tiebreak mit 3:2 (-16,22,-12,21,10) und feierten nach 2023 den zweiten Europameistertitel ihrer Geschichte vor heimischem Publikum in Istanbul.
Italien verpasste den vierten Titel nach 2007, 2009 und 2021 knapp. Im kleinen Finale zuvor sicherte sich Serbien die Bronzemedaille. Österreichs Frauen waren bei der Rückkehr auf die EM-Bühne in fünf Partien sieglos geblieben und hatten das Turnier auf Platz 22 beendet.
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