Anaïs: „Ich mache Schritt für Schritt weiter“

„Ich singe gerne über das Thema Liebe, will dabei aber nicht zu plakativ sein. Deshalb denke ich mir gerne mal eine Horrorgeschichte aus, die ich dann mit diesem Thema verknüpfe. Damit der Humor nicht auf der Strecke bleibt und die Songs nicht zu sehr in kitschige Gefilde abdriften.“ Es sind Lieder, wie man sie von einer 25-Jährigen erwarten darf – es geht um Studium und Karriere, um Aufbruch und Heimweh, um frische Liebe und schmerzhafte Trennung. Die Wärme französischer Musik dient ihr dabei durchaus als inspirierende Basis, dazu liebt sie auch den zügellos feministischen Pop einer Dua Lipa. Das unverzichtbare Spiel mit Social Media spielt sie mit einer beneidenswerten Lässigkeit. „Ich versuche dort so authentisch wie möglich zu sein. Auf Instagram ist niemand zu 100 Prozent er selbst, das ist absolut unmöglich, aber ich verfälsche mich nicht.Es ist anstrengend, auf diesen Plattformen ständig präsent sein zu müssen, aber wenn man es so macht, wie es einem selbst guttut, dann kann es sich wie ein Mehrwert zur Musik anfühlen.“