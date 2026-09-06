Diese Einbürgerung spaltet Österreichs Sport-Fans

Österreich schafft es wieder in die internationalen Tennis-Schlagzeilen. Anastasia Potapova kämpft bei den US Open gegen Mirra Andrejewa ums erste Viertelfinale einer rot-weiß-roten Spielerin seit Tamira Paszek vor 14 Jahren. Viele E-Mails erreichten rund um den Klassiker in New York unsere Redaktion – denn die Einbürgerung der 25-Jährigen polarisiert. „Sie ist eine Russin, die mit Österreich nichts zu tun hat“, schreibt Wolfgang U., Leser Kurt S. hingegen begrüßt den Nationenwechsel: „Sehr schön, dass das Mädchen für Österreich gewinnt!“