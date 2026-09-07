Sonne verwöhnt Osten, Westen zittert vor Gewittern

Der Sommer befindet sich im Endspurt und gibt jetzt noch einmal alles! Während sich über der Osthälfte schon am Vormittag die Sonne breitmacht und nur ein paar zarte Schleierwolken über den Himmel ziehen, startet der Westen etwas verhaltener in den Tag. Dort mischen sich bereits in den frühen Morgenstunden dichtere Wolken unter das Himmelsblau.
Großes Regenkino ist zunächst aber keines in Sicht: Der Vormittag bleibt österreichweit überwiegend trocken. Und spätestens wenn die Sonne kräftig anheizt, klettern die Temperaturen ordentlich nach oben. Am Nachmittag können sich dann allerdings vom Tiroler Oberland bis nach Oberkärnten gewittrige Regenschauer zusammenbrauen. Wer dort unterwegs ist, sollte den Regenschirm also lieber griffbereit haben.
Nach milder Nacht wird es wieder heiß
In den übrigen Landesteilen bilden sich ebenfalls Quellwolken – meistens bleibt es aber trocken und der sommerliche Eindruck überwiegt. Temperaturen: Nach einer milden Nacht mit 8 bis 16 Grad geht es rasant bergauf. Tagsüber werden 25 bis 30 Grad erreicht. Sonnenbrille einpacken, leichte Kleidung anziehen – der Montag hat eindeutig Lust auf Sommer.
Und wie geht‘s am Dienstag weiter?
Auch der Dienstag startet vielerorts ausgesprochen freundlich und sonnig. Einzelne Frühnebelfelder und dünne Schleierwolken können den Start begleiten, ab Mittag wachsen dann wieder Quellwolken in den Himmel. Meist bleibt es trocken, rund um Osttirol sind allerdings Regenschauer und Gewitter am wahrscheinlichsten.
Temperaturmäßig legt der Dienstag sogar noch eine Schippe drauf: 26 bis 33 Grad sind möglich, die höchsten Werte werden im Nordosten erwartet.
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