Sonne verwöhnt Osten, Westen zittert vor Gewittern

Der Sommer befindet sich im Endspurt und gibt jetzt noch einmal alles! Während sich über der Osthälfte schon am Vormittag die Sonne breitmacht und nur ein paar zarte Schleierwolken über den Himmel ziehen, startet der Westen etwas verhaltener in den Tag. Dort mischen sich bereits in den frühen Morgenstunden dichtere Wolken unter das Himmelsblau.