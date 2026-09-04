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Skandal um Beatpatrol

Festivalbesucher warten stundenlang auf Einlass

Wien
04.09.2026 20:02
Warten statt tanzen. Bei Beatpatrol gibt es derzeit massive Probleme.
Warten statt tanzen. Bei Beatpatrol gibt es derzeit massive Probleme.(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Porträt von Robert Fröwein
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Charlotte Sequard-Poyer , Robert Fröwein und Elena Mayrhofer

Anstatt guter Beats, Partystimmung und imposanter Kulisse hieß es für Tausende Besucher des Beatpatrol-Festivals in Wien am Freitag nur eines: stundenlanges Warten. Der Einlass zum Festival wurde seit 14 Uhr immer wieder verschoben. Grund seien laut Veranstalter „logistische Probleme“.

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So haben sich die partyfreudigen Besucher den Start des Festivals in der historischen Galopprennbahn Freudenau bestimmt nicht vorgestellt. Um 14 Uhr sollten die Pforten geöffnet werden. Stars wie Timmy Trumpet oder Charlotte de Witte sollten die Menge zum Beben bringen.

Stattdessen standen sich die Festivalbesucher, die für die Tickets nicht weniger als 90 Euro bezahlt haben, die Füße in den Bauch. Und das stundenlang: „Zunächst wurde der Einlass auf 17 Uhr, dann auf 19 Uhr und zuletzt auf 19.30 Uhr verschoben“, so ein enttäuschter Festivalbesucher.

Gegen 20.30 Uhr bewegte sich schließlich etwas. Die Besucher wurden blockweise hineingelassen, gegen 21 Uhr spielte dann der erste Künstler „¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U“ – er war ursprünglich für 19 Uhr angekündigt worden.

„Logistische Gründe“, aber sonst keine Erklärung
Auf Instagram baten die Veranstalter wiederholt um Entschuldigung und sprachen von „logistischen Gründen“. Weitere Erklärungen gab es nicht. „Die Polizei vor Ort weiß auch nichts“, so der Besucher. Beobachtet wurde etwa, dass die WCs erst gegen 15 Uhr angeliefert wurden. Auch das Angebot an den Bars sei laut einem Besucher spärlich. Als er sich ein Gin Tonic bestellen wollte hieß es, es sei kein Gin geliefert worden.

Auf Instagram vertrösteten die Veranstalter die Wartenden:

Via Instagram meldete sich Künstlerin Anna Ullrich bereits zu Wort. Sie sollte am zweiten Festivaltag, also Samstag, um 14 Uhr auf der Bühne stehen. „Leider kann ich morgen nicht wie geplant beim Beatpatrol Festival auftreten. Bis heute habe ich vom Veranstalter keine notwendige Rückmeldung bzw. Bestätigung erhalten. Auch die Anreise wurde trotz klarer Absprache nicht organisiert.“

Um 14 Uhr sollte das Festival starten.
Um 14 Uhr sollte das Festival starten.(Bild: Krone KREATIV)
Um 19 Uhr war immer noch zu.
Um 19 Uhr war immer noch zu.(Bild: Krone KREATIV)
Kein Einlass für Hunderte Besucher
Kein Einlass für Hunderte Besucher(Bild: „Krone“-Leserreporter)

„Es gibt null Info“
Indes häufen sich in den sozialen Medien negative Kommentare und Kritik. „Wenn man kein Instagram hat, wird man im Regen stehen gelassen. Hier auf Facebook gibt es null Info“, so etwa ein Facebook-User. Eine andere Userin schrieb am Freitagabend: „Außer der Polizei ist hier niemand und ich glaub, das wird heute nix mehr ...“ Wir bleiben dran.

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