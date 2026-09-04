Festivalbesucher warten stundenlang auf Einlass

„Logistische Gründe“, aber sonst keine Erklärung

Auf Instagram baten die Veranstalter wiederholt um Entschuldigung und sprachen von „logistischen Gründen“. Weitere Erklärungen gab es nicht. „Die Polizei vor Ort weiß auch nichts“, so der Besucher. Beobachtet wurde etwa, dass die WCs erst gegen 15 Uhr angeliefert wurden. Auch das Angebot an den Bars sei laut einem Besucher spärlich. Als er sich ein Gin Tonic bestellen wollte hieß es, es sei kein Gin geliefert worden.