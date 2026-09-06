Coach: „Niemand braucht diese Spielgemeinschaft!“

Haussegen in Weißenstein und Töplitsch hängt schief. Trainer wusste nichts von Torhüter-Transfer. Im Spiel der Runde vergeigte man kurz vor Schluss den sicher geglaubten Sieg, spielte am Ende 2:2.
Während in Weißenstein die Kampfmannschaft daheim ist, kickt im Nachbarort Töplitsch der Nachwuchs. Nun hängt der Haussegen bei der Spielgemeinschaft in der 2. Klasse B schief. Trainer Patrick Staudacher – er übernahm im letzten Winter – betont: „Niemand braucht die Spielgemeinschaft. Mein Wunsch wäre es, sie aufzulösen. Bis auf meinen eigentlichen Kapitän Alex Kleinbichler sind alle Spieler bei Weißenstein gemeldet. Wir tragen ja auch alle das Weißenstein-Logo auf der Brust, spielen nie in Töplitsch.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.