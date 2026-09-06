Coach: „Niemand braucht diese Spielgemeinschaft!“

Während in Weißenstein die Kampfmannschaft daheim ist, kickt im Nachbarort Töplitsch der Nachwuchs. Nun hängt der Haussegen bei der Spielgemeinschaft in der 2. Klasse B schief. Trainer Patrick Staudacher – er übernahm im letzten Winter – betont: „Niemand braucht die Spielgemeinschaft. Mein Wunsch wäre es, sie aufzulösen. Bis auf meinen eigentlichen Kapitän Alex Kleinbichler sind alle Spieler bei Weißenstein gemeldet. Wir tragen ja auch alle das Weißenstein-Logo auf der Brust, spielen nie in Töplitsch.“