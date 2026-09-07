Wieder Navi-Chaos! Urlauber strandet vor Baustelle

Die „Krone“ kam zufällig an der Unfallstelle vorbei und sprach mit dem verirrten Autofahrer. „Ich will nach Döbriach am Millstätter See“, fragte er völlig ratlos nach dem Weg. Auch er war ein Opfer der digitalen Routenführung geworden: „Ich wurde von der Autobahn auf Höhe Gmünd abgeleitet. Die Straße kam mir ohnehin immer merkwürdiger vor“, schilderte der sichtlich verärgerte Urlauber. Kurz vor der Baustelle verließ ihn schließlich der Mut, als die Fahrbahn immer enger wurde.