Bei Zadrazil-Comeback: Bayern stellt Rekord auf

Die Fußball-Frauen des FC Bayern haben am Sonntag einen neuen Rekord in der deutschen Fußball-Bundesliga aufgestellt. Die Münchnerinnen gewannen daheim gegen Freiburg 4:1 und sind damit seit 45 Meisterschaftspartien ungeschlagen, was vorher noch keinem Team gelang.
Zur Feier des Tages feierte Sarah Zadrazil 348 Tage nach ihrem – gegen Freiburg erlittenen – Kreuzbandriss ab der 82. Minute ein Comeback. Ihre Landsfrau Katharina Naschenweng wurde zur Pause ausgetauscht. Barbara Dunst, die dritte bei den Bayern tätige Österreicherin, saß auf der Bank.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.