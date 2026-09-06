Fortschritt bei Regulierung von „Killer-Robotern“

Kritik an USA und Russland

Die geschäftsführende Direktorin der internationalen Kampagne „Stop Killer Robots“, Nicole van Rooijen, erklärte, das verabschiedete Dokument beschäftige sich neben der Definition autonomer Waffen auch „mit der Frage, wie das humanitäre Völkerrecht auf diese Waffen anzuwenden ist, und bekräftigt die Notwendigkeit einer wesentlichen menschlichen Kontrolle über diese Art von Waffen“. Dies sei der „entscheidende Punkt“.